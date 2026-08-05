صفقة محمد صلاح ترفع القيمة السوقية لطرابزون سبور إلى 157.4 مليون يورو

شهدت القيمة التسويقية لنادي طرابزون سبور التركي ارتفاعا ملحوظا عقب إعلان التعاقد بشكل رسمي مع النجم المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة تعد من أبرز صفقات النادي والدوري التركي في السنوات الأخيرة.

ووفقًا لبيانات موقع ترانسفير ماركت، ارتفعت القيمة السوقية لطرابزون سبور من 135.4 مليون يورو قبل إتمام الصفقة إلى 157.40 مليون يورو بعد انضمام محمد صلاح، بزيادة بلغت 22 مليون يورو، وهي القيمة السوقية الحالية للنجم المصري.

وكان نادي طرابزون سبور قد أعلن اليوم، التعاقد رسميًا مع محمد صلاح، ليصبح لاعب في صفوف الفريق بداية من الموسم الكروي الجديد، وسط ترحيب كبير من جماهير النادي.

وحرص محمد صلاح على توجيه رسالة إلى جماهير طرابزون سبور عقب الإعلان الرسمي عن الصفقة، قال فيها: «جماهير طرابزون، هل أنتم مستعدون؟ أراكم قريباً جداً».