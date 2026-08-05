محمد صلاح يودع الرقم 11.. ويرتدي القميص 10 مع طرابزون سبور

أعلن طرابزون سبور التركي، اليوم الأربعاء، أن اللاعب المصري محمد صلاح سيرتدي القميص رقم 10 وهو نفس الرقم الذي يرتديه في المنتخب المصري، بينما كان يرتدي القميص 11 في ناديه السابق ⁠ليفربول.

وخضع ​صلاح للكشف الطبي في مستشفى أجيبادم ماسلاك في إسطنبول اليوم الأربعاء تمهيدا لانتقاله ‌إلى طرابزون سبور ​المنافس في الدوري التركي الممتاز لكرة القدم.

ووصل صلاح إلى إسطنبول في وقت سابق اليوم وسط استقبال حاشد من جماهير الفريق على أن يصل إلى مدينة طرابزون شمال شرق تركيا في الثامنة من مساء اليوم بالتوقيت المحلي.