تعليمات من نادي طرابزون لجماهيره بشأن استقبال محمد صلاح

أكمل المهاجم المصري محمد صلاح، إجراءات الفحص الطبي التمهيدي لانضمامه إلى صفوف نادي طرابزون سبور التركي، في صفقة انتقال حر.

وقال طرابزون، الذي حل ثالثا في جدول ترتيب الدوري الموسم الماضي، عبر حسابه على "إكس" إن صلاح خضع للفحص الطبي في مستشفى مسلك تحت رعاية الشريك الطبي للنادي.

كذلك منح النادي التركي تعليمات لجماهيره بشأن الحضور: حيث قال إنه محمد صلاح سيتواجد في مطار طرابزون مساء اليوم في الساعة الثامنة مساء، وأنه يرجو من الجماهير الراغبين في الحضور، الامتناع قدر الإمكان عن استخدام سياراتهم الخاصة لتجنب أي ازدحام مروري محتمل.

وأضاف النادي: " كما نرجو عدم إشعال عدد كبير من الشعلات، وذلك حفاظًا على الصحة العامة وتجنبًا لأي تعطيل لحركة الطيران في المطار."

وختم طرابزون سبور قائلا: " نشكركم على تفهمكم وتعاونكم لضمان تنظيم حفل الاستقبال بشكل آمن وصحي".