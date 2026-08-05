موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

تقام مباراة ‌قمة ​الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بين الزمالك حامل اللقب والأهلي البطل التاريخي للمسابقة في الجولة السادسة في أكتوبر المقبل بينما ينطلق الدوري في 21 ‌أغسطس الحالي.

وأجرت رابطة الدوري المصري قرعة مسابقة الموسم ‌الجديد 2026-2027 اليوم الأربعاء، وقد ‌أسفرت عن مواجهة ‌الزمالك والأهلي ‌في 11 أكتوبر المقبل.

وفي الجولة الأولى، ​التي تنطلق ‌في ​21 من الشهر الجاري، يلتقي الزمالك مع الاتحاد السكندري والأهلي مع ​الشرقية ⁠إنبي والمصري ⁠مع سموحة وغزل المحلة مع بيراميدز.

وأعلنت الرابطة ⁠جدول مباريات الدور الأول بختام مباريات الجولة 19 التي ستقام أيام 18 و19 و20 فبراير ‌المقبل.

وتوج الزمالك بلقب الموسم الماضي بينما ​حل بيراميدز في المركز الثاني ويليه الأهلي الأكثر تتويج بلقب المسابقة.