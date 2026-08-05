"طرابزون سبور" يحسم صفقة محمد صلاح

أعلن نادي طرابزون سبور التركي، اليوم، توصله إلى اتفاق مع النجم المصري محمد صلاح للانتقال إلى صفوفه، في واحدة من أبرز صفقات الدوري التركي.

وقال النادي إن الاتفاق يقضي بتوقيع محمد صلاح عقداً لمدة عامين، مقابل راتب سنوي قدره 17 مليون يورو، من دون الكشف عن قيمة المكافآت أو البنود الإضافية.

وأضاف طرابزون سبور أن قائد منتخب مصر سيصل إلى إسطنبول ظهر الأربعاء، تمهيداً لاستكمال إجراءات انتقاله والخضوع للفحوص الطبية، قبل تقديمه رسمياً إلى جماهير النادي.

وينضم صلاح، البالغ 34 عاماً، إلى الفريق التركي في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء مسيرته مع ليفربول الإنجليزي، التي امتدت تسعة أعوام.

وسجل النجم المصري 255 هدفاً خلال 435 مباراة بقميص ليفربول، وقاده إلى التتويج بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس العالم للأندية، إلى جانب عدد من الألقاب المحلية.