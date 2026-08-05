رئيس الاتحاد الأردني يتهم إنفانتينو بالابتزاز ويكشف التفاصيل

شن رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، الأمير علي بن الحسين، هجوماً علنياً على جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي للعبة، الثلاثاء، متهماً إياه "بالابتزاز"، مؤكداً أن "فيفا" عرض المساعدة في حل مشاكل الكرة في المملكة مقابل تأييده.

There is no shortage of issues regarding FIFA. Let me start by clarifying what some of these are from an FA perspective, in particular that of Jordan going into a World Cup for the first time.

We are a small country with a minimal budget for our FA and had to deal with enormous… — Ali Al Hussein (@AliBinAlHussein) August 4, 2026

وكتب الأمير علي بن الحسين عبر حسابه الرسمي على إكس: "نفتخر في الأردن بالتمسك بالقيم الأخلاقية، لم نؤيده من قبل، وبالتأكيد لن نؤيده الآن، لكن الوضع برمته يرقى إلى الابتزاز، ونحن نرفض الاستسلام لذلك".

واستعرض رئيس الاتحاد الأردني عدداً من الشكاوى التي يواجهها باعتباره اتحاداً ذا "ميزانية محدودة". وشملت هذه الشكاوى دفع المشجعين "أسعارا باهظة للتذاكر"، مع استمرار رفض منحهم تأشيرات لحضور كأس العالم في الولايات المتحدة، إضافة إلى عدم صرف مكافآت مستحقة للاعبين مقابل مشاركتهم في "كأس العرب 2025" التي نظمها "فيفا"، مشيراً إلى أن "فيفا" يتباهى في الوقت نفسه بمليارات الدولارات التي يمتلكها في احتياطياته.

واشتكي الأمير علي من استقطاع الإدارة الأمريكية ضرائب من مكافأة المشاركة في كأس العالم 2026، وهي تكاليف لا تتحملها الفرق التي اتخذت من كندا والمكسيك مقراً لها.

وأضاف: "تفرض علينا الحكومة الأمريكية ضرائب عبر "فيفا" مقابل مشاركتنا، هذه أموال كان ينبغي أن تذهب إلى اللاعبين والطاقم الفني، لم يكن هذا هو الحال بالنسبة لأولئك الذين لعبوا وأقاموا معسكرهم في كندا والمكسيك، لكننا كنا موجودين في الولايات المتحدة، لذا نواجه الآن هذه الضرائب الباهظة مقابل مشاركتنا".