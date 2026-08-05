طرابزون سبور: بدء مفاوضات ضم محمد صلاح

أعلن طرابزون سبور المنافس ‌في الدوري التركي لكرة القدم بدء مفاوضات ضم المصري محمد صلاح إلى صفوفه.

وقال عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي: "إعلان إلى ⁠الرأي العام. بدأت المفاوضات بشأن انتقال لاعب كرة القدم المحترف محمد صلاح إلى نادينا".

وكان صلاح ‌قد رحل عن ليفربول بنهاية الموسم الماضي، بعدما سجل 257 هدفاً ‌في 442 مباراة مع ليفربول، ‌حيث فاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز ‌مرتين وبلقب ‌دوري أبطال أوروبا مرة واحدة.

وفي موسم 2024-2025، سجل صلاح ‌29 هدفا في الدوري ⁠وقدم 18 تمريرة حاسمة في 38 مباراة، ليعادل الرقم القياسي لأكبر عدد ⁠من المساهمات ⁠التهديفية في موسم واحد بالدوري، ويحقق الرقم القياسي لموسم مكون من ⁠38 مباراة. كما اختير أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفاز بالحذاء الذهبي وجائزة أفضل صانع ألعاب، ليصبح أول لاعب يحقق ‌الجوائز الثلاث في موسم واحد.

وأنهى طرابزون سبور الموسم الماضي في المركز الثالث بالدوري التركي الممتاز، وسيشارك في التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي.