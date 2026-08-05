نيمار يتجنّب الحديث عن اعتزاله.. ووالده يستبعد الأمر

تجنّب المهاجم البرازيلي نيمار الحديث عن احتمال اعتزاله عند انتهاء عقده مع سانتوس، في حين أكد والده أنه «سيواصل لعب كرة القدم».

وأنهى النجم، البالغ 34 عاماً، مسيرته الدولية بقميص منتخب البرازيل عقب خسارة «سيليساو» في دور الـ16 من كأس العالم 2026 أمام النرويج، ولايزال نيمار مرتبطاً بعقد مع ناديه المفضل، حتى ديسمبر المقبل.

وقال الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل، في تصريح رداً على سؤال بشأن مستقبله، خلال مزاد خيري نظمه بنفسه في مدينة ساو باولو: «عندما ينتهي عقدي، سأفكر في البقاء مع سانتوس أو الرحيل، أو التوقف عن اللعب، لا أعرف حقاً ما الذي سأفعله».

وأضاف اللاعب السابق لبرشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، الذي أثقلته سلسلة من الإصابات في الأعوام الأخيرة: «نمضي خطوة خطوة، مباراة تلو الأخرى، أشعر بأنني في حالة بدنية جيدة»، كما طُرح السؤال عينه على والده ووكيل أعماله، نيمار دا سيلفا سانتوس، فأجاب مازحاً: «يعشق نيمار لعب كرة القدم، ماذا سيفعل غير ذلك؟ لا يحمل شهادة في الطب، لذا سيواصل اللعب».