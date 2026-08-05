مدرب الرأس الأخضر يتولى قيادة نهضة بركان المغربي

أعلن ​نهضة بركان، المنافس في دوري المحترفين ‌المغربي ​لكرة القدم، أمس، تعيين بوبيشتا مدرب الرأس الأخضر - الذي قاد هذه الجزيرة الصغيرة إلى دور 32، في مشاركتها الأولى بكأس ⁠العالم الشهر الماضي - مدرباً للفريق.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل عقده، لكن التعيين جاء بعد مفاوضات مطولة، تضمنت احتمال ‌بقاء بوبيشتا (⁠اسمه الحقيقي بيدرو ليتاو بريتو) في منصب مدرب الرأس الأخضر والجمع بين المنصبين، ومع ذلك قالت ‌تقارير إعلامية إن المدرب (56 عاماً) ‌من المتوقع أن يستقيل من منصبه ‌مع الرأس ‌الأخضر في الأيام القليلة المقبلة، وفاز نهضة بركان بلقب ​الدوري المغربي ‌عام ​2025، وحلّ وصيفاً لبطل المغرب ⁠الفاسي بطل الموسم المنصرم، كما وصل إلى قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا في ​الموسم ⁠الماضي، وسيشارك ⁠مرة أخرى في المسابقة نفسها بالموسم الجديد.