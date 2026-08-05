تير شتيغن من برشلونة إلى أياكس

التحق حارس المرمى الألماني لبرشلونة، مارك أندريه تير شتيغن، بأياكس على سبيل الإعارة، لموسم 2026-2027، وفقاً لما أعلنه حامل لقب الدوري الهولندي لكرة القدم الـ36، وقال النادي الهولندي في بيان له: «توصل أياكس إلى اتفاق مع برشلونة ومارك تير شتيغن».

وغاب اللاعب، البالغ 34 عاماً، والذي انضم إلى برشلونة عام 2014 قادماً من بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، عن جزء كبير من الموسمين الماضيين بسبب معاناته إصابات خطرة، ومع حجز جوان غارسيا مركز حراسة المرمى في التشكيلة الأساسية لفريق المدرب الألماني، هانزي فليك، أعار النادي الكاتالوني، تير شتيغن لجيرونا، في يناير الماضي، لكنه تعرض في فبراير الماضي لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ.