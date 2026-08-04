تطبيق قاعدة الحد الزمني للتبديل في الدوري الإسباني

أعلنت اللجنة الفنية للحكام في إسبانيا عن اللوائح الجديد لموسم 2026 / 2027، والذي سيبدأ الأسبوع المُقبل، بينها قاعدة الحد الزمني للتبديل البالغة 10 ثوانٍ التي طبقت في كأس العالم 2026.

وتنص القاعدة على أن اللاعب الذي يتم استبداله يجب عليه مغادرة الملعب خلال 10 ثوانٍ من ظهور لوحة التبديل، وفي حال عدم خروجه من أرض الملعب خلال المدة، ما لم يكن خروجه غير ممكن للسلامة/الحماية أو الإصابة، فعليه مغادرة الملعب، ولكن لا يجوز للبديل أن يدخل حتى انقضاء أول توقف بعد دقيقة واحدة، من وقت اللعب الفعلي، منذ استئناف المباراة.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنه عندما تكون هناك عدة تبديلات في وقت واحد، يجب على كل من يتم استبدالهم مغادرة الملعب خلال عشر ثوان من الإشارة إلى التبديل الأخير.