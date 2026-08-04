مدن أميركية تطالب (فيفا) بتعويضات عن مباريات المونديال

طالبت مدن أميركية مستضيفة لكأس العالم 2026 الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالحصول على تعويضات مالية، وفق تقرير لموقع "ذا أثلتيك".

وبحسب التقرير، تؤكد هذه المدن أنها تلقت وعوداً شفهية بالحصول على دعم مالي من فيفا مقابل المباريات، إلا أن تلك الوعود لم تُترجم إلى التزامات رسمية.

وأوضحت المدن أنها تكبدت نفقات تجاوزت التوقعات، خاصة فيما يتعلق بتأمين المباريات، والأعمال التنظيمية، وتطوير شبكات النقل المحيطة بالملاعب.

وترى المدن أن هذه التكاليف شكلت عبئاً كبيراً على ميزانياتها، ما دفعها للمطالبة بالحصول على تعويضات من الاتحاد الدولي.

وتأتي هذه المطالبات في وقت تشير فيه التقديرات إلى أن الفيفا استحوذ على الجزء الأكبر من عوائد البطولة، والتي بلغت نحو 15 مليار دولار.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من فيفا بشأن هذه المطالبات، في وقت يتواصل فيه الجدل حول تقاسم عوائد استضافة كأس العالم.