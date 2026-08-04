عقد بـ4 سنوات إضافية و24 مليون دولار.. أميركا تمدد مع بوكيتينو

أصبح ماوريسيو بوكيتينو صاحب أعلى راتب لمدرب في تاريخ المنتخب الأميركي لكرة القدم، بعدما توصل إلى اتفاق لتمديد عقده حتى عام 2030، في صفقة تعكس الرهان المالي الكبير على المدرب الأرجنتيني قبل استضافة الولايات المتحدة للاستحقاقات المقبلة.

وبموجب العقد الجديد، يحصل بوكيتينو على راتب سنوي ثابت يبلغ 6 ملايين دولار، ليواصل قيادة المنتخب الأميركي لأربعة أعوام إضافية بعد انتهاء الاتفاق الأصلي الذي كان يمتد حتى نهاية كأس العالم 2026.

وكشفت البيانات المالية للاتحاد الأميركي لكرة القدم عن حصول بوكيتينو على نحو 5 ملايين دولار خلال أول سبعة أشهر من مهمته، في الفترة بين سبتمبر 2024 ومارس 2025، رغم أن العقد بدأ قبل فترة قصيرة من نهاية السنة المالية.

وتوزع المبلغ الذي حصل عليه المدرب الأرجنتيني بين 2.516 مليون دولار كراتب أساسي، إضافة إلى 2.5 مليون دولار كمكافآت توقيع وأداء، ما يعكس القيمة المالية الكبيرة التي وضعها الاتحاد الأميركي في مشروعه مع بوكيتينو.

ويحظى العقد بدعم من مجموعة من المتبرعين والشركاء الماليين للاتحاد الأميركي، ضمن استراتيجية تهدف إلى رفع مستوى المنتخب قبل البطولات الكبرى المقبلة، خصوصاً مع استمرار الاستثمار في كرة القدم الأميركية.

وكان بوكيتينو قد تولى قيادة المنتخب الأميركي في سبتمبر 2024، ونجح في قيادة الفريق إلى دور الـ16 في كأس العالم 2026، قبل الخروج من البطولة بعد الخسارة أمام بلجيكا بنتيجة 1-4.