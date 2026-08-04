70 مليون يورو من الهلال لخطف دياز من بايرن ميونخ

ذكرت تقارير إعلامية أن النجم الكولومبي لويس دياز يواجه قراراً مصيرياً بين الاستمرار في أعلى مستويات المنافسة الأوروبية أو الانتقال إلى الهلال السعودي، في ظل الفارق المالي الكبير بين العرضين المحتملين من الهلال وبايرن ميونخ الألماني.

وأفادت منصة "Parlons de foot" عبر منصة إكس، بأن عرض بايرن ميونخ يتضمن راتباً سنوياً يصل إلى 14 مليون يورو، ما يعادل نحو 16 مليون دولار، قبل خصم الضرائب التي تقدر بحوالي 6 ملايين يورو، أي ما يقارب 7 ملايين دولار، ما يقلل من قيمة العائد الصافي للاعب.

في المقابل، أشارت المنصة إلى أن عرض الهلال السعودي يصل إلى نحو 70 مليون يورو سنوياً، بما يعادل 81 مليون دولار، مع عدم وجود ضرائب على دخل اللاعبين، ما يمنح دياز عائداً صافياً أكبر بفارق مالي ضخم مقارنة بالعرض الألماني.

ويبلغ الفارق بين العرضين نحو 56 مليون يورو سنوياً قبل احتساب الضرائب، ما يجعل الجانب المالي أحد أبرز العوامل المؤثرة في قرار اللاعب خلال الفترة المقبلة.

ويترقب دياز حسم مستقبله بين خيار الحفاظ على مسيرته في القمة الأوروبية عبر بوابة بايرن ميونخ، أو الاستفادة من عرض مالي استثنائي من الهلال يضاعف دخله السنوي عدة مرات.