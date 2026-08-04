الاتحاد الويلزي يسحب دعمه لترشح إنفانتينو

أصبح الاتحاد الويلزي لكرة القدم، أمس، أول اتحاد يُعلن سحب دعمه لإعادة انتخاب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السويسري جياني إنفانتينو، على خلفية خطته التي لم يكتب لها النجاح لبيع حصص في بطولة كأس العالم، وقال الاتحاد الويلزي لكرة القدم، في بيان، إنه لن يدعم ترشح إنفانتينو لولاية جديدة تمتد بين 2027 و2031، مبرراً قراره بـ«الإخفاقات في الحوكمة الرشيدة والإجراءات والقيادة».