دورتموند يتعاقد مع الموهبة اليونانية كاريتساس

تعاقد بوروسيا دورتموند الألماني، أمس، مع المهاجم اليوناني الشاب، كونستانتينوس كاريتساس، قادماً من غنك البلجيكي، بعقد يمتد لخمس سنوات، في صفقة بلغت قيمتها، وفقاً للتقارير، 30 مليون يورو (34 مليون دولار)، إضافة إلى حوافز ومكافآت.

ويبلغ كاريتساس من العمر 18 عاماً، ويجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن أو كصانع ألعاب، وقد سجل ثلاثة أهداف خلال 10 مباريات خاضها مع المنتخب اليوناني، كما قدم 11 تمريرة حاسمة في 28 مباراة بالدوري خلال الموسم الماضي.

يذكر أن دورتموند كان يبحث عن مزيد من الإبداع في خط الوسط، بعد رحيل لاعبه يوليان براندت خلال الصيف.