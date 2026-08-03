إنفانتينو يسعى للحصول على دعم ترامب بعد تصاعد الانتقادات ضده

قالت صحيفة نيويورك بوست اليوم الاثنين نقلاً عن مصادر مطلعة إن ‌جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) سعى للحصول على دعم من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ظل تصاعد الانتقادات بعد تراجعه عن خطته لبيع حصة من الحقوق التجارية لكأس العالم.

وقالت صحيفة نيويورك بوست إن ⁠إنفانتينو حاول مراراً دون جدوى التواصل هاتفياً مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ انهيار المقترح يوم الجمعة، وأضافت أن رئيس الفيفا شعر بأنه "معزول" بسبب سيل من الانتقادات ‌الإعلامية.

وأفادت الصحيفة بأن إنفانتينو رتب لعقد محادثات خاصة مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، بينما أكد مصدران مطلعان ‌أن رئيس الفيفا سيجري اتصالاً مع كبير الدبلوماسيين ‌الأميركيين بعد الساعة التاسعة صباحاً بقليل بتوقيت الساحل ‌الشرقي للولايات المتحدة. وهو ما ‌نفاه مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون العامة العالمية عبر منصة إكس، قائلاً إنه لا توجد ‌خطط لدى روبيو للتحدث مع إنفانتينو ولم يجمعهما ⁠اتصال هاتفي اليوم.

وتزايدت حدة الانتقادات الموجهة إليه بعد فشل خطته لفصل الأصول التجارية للفيفا في كيان جديد تدعمه استثمارات ⁠من القطاع ⁠الخاص.

وانتهت ⁠خطة الفيفا لفتح الباب أمام استثمارات خاصة تصل إلى 4.2 مليار دولار، من خلال بيع حصة تقارب 20 بالمئة في كيان جديد يتولى إدارة مسابقاته، بما في ذلك كأس العالم، إلى التراجع يوم ‌الجمعة في أعقاب مقاومة قوية من الجهات المعنية.

ومع التخلي عن الفكرة، تحول الاهتمام الآن إلى التداعيات المحتملة على السويسري إنفانتينو (56 عاماً)، إذ تواجه مساعيه للفوز بولاية جديدة لرئاسة الفيفا في الدورة من 2027 حتى 2031 انتقادات متزايدة عقب فشل هذه المبادرة.