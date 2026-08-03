تشلسي يضم المهاجم المخضرم ويلبيك

تعاقد نادي تشلسي الإنجليزي لكرة القدم مع المهاجم المخضرم، داني ويلبيك، قادماً من مواطنه برايتون، في صفقة قدّرتها التقارير بنحو خمسة ملايين جنيه إسترليني (6.7 ملايين دولار).

ووقّع ويلبيك عقداً مع الـ«بلوز» مدة عامين، على أن يلتحق بفريقه الجديد بقيادة مدربه الإسباني، شابي ألونسو، خلال جولته التحضيرية للموسم.

ويُمثّل انتقال اللاعب البالغ 35 عاماً إلى «ستامفورد بريدج»، خروجاً عن نهج تشلسي المعتاد بالتعاقد مع لاعبين شبان، يمكن تطويرهم إلى نجوم أو بيعهم لاحقاً لتحقيق أرباح، وهذه المرة الأولى التي يتعاقد فيها تشلسي مع لاعب يتجاوز 26 عاماً، وذلك منذ حصوله على خدمات المهاجم الغابوني بيار - إيميريك أوباميانغ من برشلونة الإسباني في 2022 عندما كان يبلغ 33 عاماً.

واختار المدرب الإسباني، شابي ألونسو، ويلبيك، بعدما قدّم موسماً مميزاً مع برايتون.