ميسي يظهر مع إنتر ميامي للمرة الأولى بعد المونديال

عاد النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، إلى منافسات الدوري الأميركي لكرة القدم (أم.أل.أس)، أول من أمس، بعد مشاركته في مونديال 2026، حيث دخل بديلاً في الشوط الثاني خلال تعادل فريقه إنتر ميامي مع كولومبوس كرو (2-2).

وبعد أسبوعين من خسارة الأرجنتين أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم، الذي استضافته أميركا الشمالية، عاد ميسي إلى الملاعب، ودخل المباراة في الدقيقة 53 وسط ترحيب كبير من جماهير ملعب «نو ستاديوم» في ميامي.

لكن اللاعب، المُتوّج باللقب المونديالي عام 2022 في قطر، لم يتمكن من الاحتفال بعودته بهدف، واكتفى بالتسديد مرتين خارج المرمى.