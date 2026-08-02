حمدان بن مبارك يُرحب بعدم الاستمرار في «مقترح فيفا».. والاتحاد الإماراتي يجدد الثقة في إنفانتينو

رحّب الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، بقرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، بعدم الاستمرار بمقترح مشروع فتح الهيئة الكروية الأعلى في العالم أمام مستثمرين من القطاع الخاص، مؤكداً أن عدم المضي قدماً بهذا المشروع يخدم أسرة كرة القدم الدولية، ويحافظ على وحدتها، داعياً إلى دراسة كل مقترح بحكمة من أجل مصلحة اللعبة وجماهيرها ومجتمعها الكبير.

وقال الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان في بيان صحافي اليوم الأحد: «إن اتحاد الإمارات لكرة القدم يدعم المبادرات والمقترحات التي تهدف إلى تحقيق مزيد من التطور، وتحافظ على تماسك العائلة الكروية الدولية».

وجدّد اتحاد الإمارات لكرة القدم ثقته بقيادة جياني إنفانتينو لـ«فيفا»، ويؤكد دعمه لكل المبادرات التي تخدم الاتحادات الوطنية، وتجعل مستقبل كرة القدم آمناً ومزدهراً.