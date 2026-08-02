الرميحي: "خليجي 27" تنطلق في موعدها 23 سبتمبر.. ولا نية للتأجيل

أكد الأمين العام للاتحاد الخليجي لكرة القدم، جاسم سلطان الرميحي، أن بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27" ستقام في موعدها المحدد، مشدداً على عدم وجود أي نية لتأجيلها.

وقال الرميحي، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن منافسات البطولة ستنطلق في مدينة جدة السعودية يوم 23 سبتمبر المقبل، بالتزامن مع اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

وأضاف: "نسير وفق الوتيرة المحددة لتنظيم هذا الحدث الكبير، الذي يعني الكثير لأبناء الخليج، ونتمنى أن تسير الأمور كما نريد، وأن تكون النسخة المقبلة مثالية وأفضل من النسخ السابقة".

وأوضح الأمين العام للاتحاد الخليجي أن العمل يتواصل بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم واللجنة المنظمة المحلية، مؤكداً أن الاستعدادات تسير في الاتجاه الصحيح.

وقال: "لا نريد استباق الأحداث، لكننا نعمل بجد مع الأشقاء في السعودية واللجنة المنظمة، ونتطلع إلى تقديم بطولة تليق بقيمتها ومكانتها لدى الجماهير الخليجية".

وجاءت تصريحات الرميحي على هامش توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين الاتحاد الخليجي لكرة القدم ومنصة "تيك توك"، لتصبح المنصة الرقمية الشريك الرسمي للاتحاد وبطولاته لمدة ثلاثة مواسم.

وأقيم حفل توقيع الاتفاقية في الدوحة، بحضور الرميحي ومحمد حرب، مدير الشراكات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منصة "تيك توك"، إلى جانب عدد من مسؤولي الاتحاد والمديرين التنفيذيين في المنصة.

وتتضمن الاتفاقية تقديم مجموعة من الخدمات الرقمية للحساب الرسمي للاتحاد الخليجي على منصة "تيك توك"، إلى جانب الترويج للبطولات التي تُقام تحت مظلة الاتحاد، والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لدى الطرفين.

وأكد الرميحي أن الشراكة تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الحضور الرقمي للاتحاد، والوصول إلى قاعدة أوسع من جماهير كرة القدم الخليجية.

وقال: "تمتد هذه الشراكة لثلاث سنوات مع إحدى المنصات الرائدة في مجال التواصل الاجتماعي، ونتمنى أن تنعكس بصورة إيجابية على الاتحاد الخليجي وبطولاته".

وأضاف: "نحن فخورون بهذه الشراكة، التي تتوافق مع طموحاتنا المستقبلية، وتسهم في إبراز القيمة الرياضية والثقافية لكرة القدم في المنطقة".

من جانبه قال محمد حرب إن الشراكة تستهدف ربط الجماهير بمختلف بطولات الاتحاد ولاعبيه ولحظاته الكروية، وتقديم تجربة رقمية أكثر تفاعلاً لعشاق كرة القدم.

وأضاف أن كرة القدم لم تعد حاضرة فقط في أيام المباريات، وإنما أصبحت جزءاً من المحتوى اليومي من خلال القصص، وصناع المحتوى، والمجتمعات الرقمية.