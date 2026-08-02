صحيفة تفضح إنفانتينو.. 30 مليون يورو كان سيحصل عليها لو تمت خطة بيع كأس العالم

كشفت صحيفة "تايمز" البريطانية، عن أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، كان سيحصل على أكثر من 30 مليون يورو، بالإضافة لمكافآت أخرى، لو تمت خطة بيع كأس العالم التي تراجع "فيفا" عنها رسمياً.

وكان "فيفا" قد طرح فكرة بيع 20% من حقوق المونديال، عبر شركة "فيفا فورورد إنتربرايز" التابعة للاتحاد الدولي، وهو ما كان من شأنه أن يُدخِل على المؤسسة نحو 4 مليارات يورو.

يُشار إلى أن راتب إنفانتينو الذي يتقاضاه كرئيس للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يبلغ 3 ملايين يورو، وفقاً للصحيفة.