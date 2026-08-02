استراحة الترطيب تثير الجدل في ودية أرسنال وجيرونا

أثارت استراحة ترطيب مفاجئة جدل واسعاً خلال المباراة الودية التي جمعت أرسنال الإنجليزي أمام جيرونا الإسباني، وتوقّف اللعب عند الدقيقة 30، لأجل شرب الماء، وسط استياء من جانب الجماهير الحاضرة في ملعب مونتيليفي الإسباني وعلى منصات التواصل الاجتماعي.

وبحسب صحيفة ذا صن البريطانية، فقد أقيمت المباراة في الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي، لكن درجات الحرارة بقيت مرتفعة، إذ بلغت نحو 28 درجة مئوية، بعدما وصلت خلال ساعات النهار إلى 35 درجة، ليتدخل الحكم ويفرض استراحة لترطيب اللاعبين، ما دفع بعض المشجعين إلى إطلاق صافرات الاستهجان.

وجاء التوقف في وقت كان فيه أرسنال متقدماً بهدفين دون رد، بعدما افتتح كاي هافيرتز التسجيل، قبل أن يضيف كريستوس تزوليس الهدف الثاني، مما دفع بعض المشجعين إلى إطلاق صافرات الاستهجان اعتراضاً على إيقاف المباراة، فيما انتقد آخرون القرار عبر مواقع التواصل، معتبرين أن مثل هذه الاستراحات غير ضرورية في المباريات الودية.

وأعادت الواقعة إلى الأذهان استراحات الترطيب التي أثارت نقاشاً خلال نهائيات كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية، بعدما أصبحت جزءًا من مباريات البطولة، حتى في بعض المواجهات التي لم تكن درجات الحرارة فيها بالغة الارتفاع، وهو ما دفع البعض للتشكيك في جدوى تطبيقها بشكل منتظم.