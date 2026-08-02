17 مليون درهم تضع التركي مالك أوغلو على أعتاب الجزيرة

توصل نادي الجزيرة إلى اتفاق مع طرابزون سبور التركي للتعاقد مع المدافع الشاب صالح مالك أوغلو، في صفقة تبلغ قيمتها 4.2 ملايين يورو (نحو 17 مليون درهم)، شاملة الحوافز والمكافآت، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام تركية.

وأوضحت صحيفة «فاناتيك» أن النادي الإماراتي توصل أيضاً إلى اتفاق مع اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً حول عقد يمتد لمدة ثلاثة مواسم، فيما تبقى فقط استكمال الإجراءات الرسمية وتوقيع العقود للإعلان عن الصفقة بشكل نهائي.

وأشارت الصحيفة إلى أن مالك أوغلو يتجه إلى الإمارات خلال الفترة المقبلة لإتمام الفحوص الطبية وإجراءات الانتقال، بعدما حسم الجزيرة الاتفاق مع طرابزون سبور واللاعب، في خطوة تستهدف تعزيز الخط الخلفي للفريق بلاعب شاب يمتلك إمكانات مستقبلية.

ويُعدُّ صالح مالك أوغلو من المواهب الصاعدة في كرة القدم التركية، حيث تدرج في أكاديمية طرابزون سبور، قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول، ليصبح من الأسماء التي تحظى بمتابعة داخل الكرة التركية، بسبب قدرته على اللعب في مركز قلب الدفاع، وامتلاكه مرونة تكتيكية تسمح له بالمشاركة أيضاً في مراكز دفاعية أخرى.

وولد مالك أوغلو عام 2005، وبدأ مسيرته في فرق الفئات السنية بطرابزون سبور، أحد أبرز أندية تركيا، قبل أن يحصل على فرصة الظهور مع الفريق الأول في منافسات الدوري التركي، ليشارك في عدد من المباريات على مستوى الفريق الأول، إلى جانب مشاركاته مع منتخبات تركيا للفئات العمرية.

وأكدت صحيفة «فاناتيك» أن قيمة الصفقة تصل إلى 4.2 ملايين يورو (نحو 17 مليون درهم إماراتي)، قبل احتساب أي حوافز إضافية مرتبطة بأداء اللاعب أو الفريق، لتكون من الصفقات المهمة لطرابزون سبور في سوق الانتقالات، كما تعكس توجه الجزيرة نحو الاستثمار في العناصر الشابة القابلة للنمو وإعادة البيع مستقبلاً.

قوة بدنية

يتميز المدافع التركي مالك أوغلو ببنيته البدنية القوية، وقدرته على قراءة اللعب والتعامل مع الكرات الهوائية، إضافة إلى هدوئه في بناء اللعب من الخلف، وهي الصفات التي جعلته ضمن قائمة اللاعبين الشباب الذين يراقبهم عدد من الأندية الباحثة عن مواهب قابلة للتطور.

ويواصل الجزيرة تحركاته لتعزيز صفوفه استعداداً للموسم الجديد، تحت قيادة المدرب الجديد الروماني أولاريو كوزمين، حيث يمثّل التعاقد مع مالك أوغلو رهاناً على لاعب يمتلك هامش تطور كبيراً، في ظل صغر سنه وخبرته التي اكتسبها في الدوري التركي، أحد الدوريات الأوروبية المعروفة بإنتاج المواهب الدفاعية.