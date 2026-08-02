مستقبل فينيسيوس مع ريال مدريد يُحسم قريباً

ذكرت تقارير إعلامية أن مستقبل فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، سيتحدد خلال الأيام المقبلة، وسط مزاعم بوجود اهتمام من أرسنال، بطل الدوري الإنجليزي، لضم اللاعب.

وذكر موقع «ذي أثلتيك» أنه من المقرر عقد مفاوضات خلال الأيام المقبلة، فيما ذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن ريال مدريد أبلغ اللاعب البرازيلي الدولي بأنهم لن يقوموا بتحسين عرضهم لتمديد عقده. ويلعب فينيسيوس جونيور (26 عاماً) للريال منذ عام 2018، ولايزال عقده ممتداً حتى 2027. ويرغب الريال في عدم رؤيته يرحل بشكل مجاني العام المقبل، وسيكون مستعداً للسماح له بالرحيل هذا الموسم، إذا رفض تجديد عقده. وذكرت التقارير أن أرسنال أصبح جاهزاً، في حال إذا أصبح اللاعب البرازيلي معروضاً للبيع، ويقال إنه مستعد لتقديم أكبر عقد في تاريخ النادي.