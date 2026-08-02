فليك يشيد بالمصري عبدالكريم بعد تألقه مع برشلونة

أثنى المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم هانزي فليك، على اللاعب المصري الشاب حمزة عبدالكريم، بعدما تألق اللاعب في المباراة الودية أمام برمنغهام الإنجليزي التي انتهت بالتعادل 2-2.

وسجل عبدالكريم هدفي برشلونة، الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 42، والثاني من متابعة لكرة ارتدت من الحارس في الدقيقة 60. وقال فليك: «أعتقد أن عبدالكريم متواضع للغاية، لديه شخصية جيدة، وعقليته ممتازة».

وأضاف: «يمتلك إمكانات كبيرة، بل إمكانات هائلة. والمهاجم يجب أن يكون موجوداً دائماً في المكان المناسب، وهذا ما فعله. هذا الأمر سيمنحه الكثير من الثقة خلال الأسبوع المقبل».