تشيلسي يضم ويلبيك من برايتون

أعلن نادي تشيلسي لكرة القدم تعاقده مع المهاجم الإنجليزي داني ويلبيك من نادي برايتون أند هوف ألبيون.

ووقع المهاجم الذي سبق له تمثيل منتخب إنجلترا في 42 مباراة دولية، عقداً يمتد حتى عام 2028، وسينضم إلى تشكيلة المدير الفني الإسباني تشابي ألونسو خلال الجولة التحضيرية للموسم الجديد، حسبما أكد الموقع الرسمي لنادي تشيلسي.

وقال ويلبيك بعد توقيع عقود انضمامه لتشيلسي: "عندما تسمع باهتمام تشيلسي، يملؤك ذلك فخراً عظيماً. بمعرفتي لتاريخ النادي، فهو ناد يسعى للفوز بالألقاب ويبذل قصارى جهده لتحقيق ذلك في كل موسم".

وأضاف: "يشرفني حقاً الانضمام إلى ناد بهذا الحجم في هذا الوقت. أعرف بعض اللاعبين بالفعل، وقد أجريت محادثات رائعة مع المدرب، وأشعر بالفعل بهذا التناغم".

واختتم صاحب الـ35 عاماً حديثه قائلا: "لدي حماسة كبيرة، وأنا على أتم الاستعداد لبذل كل ما في وسعي من أجل هذا النادي، ولأجعل الجميع في تشيلسي".