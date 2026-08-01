الاتحاد الإيطالي يعلن قائمة المدن المرشحة لاستضافة مباريات يورو 2032

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم قائمة المدن المرشحة لاستضافة مباريات بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2032)، التي تستضيفها إيطاليا بالاشتراك مع تركيا، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة لتقديم ملفات الترشح.

وضمت القائمة 13 مدينة هي: باري وبولونيا وكالياري وفلورنسا وجنوه وليتشي وميلانو ونابولي وباليرمو وروما وساليرنو وتورينو وفيرونا، فيما تشمل ملفات الترشح 16 ملعباً سيتم تقييمها خلال المرحلة المقبلة.

وكان يوم 31 يوليو الماضي، الموعد النهائي أمام المدن الراغبة في الاستضافة لتقديم الوثائق المطلوبة، من أجل الحفاظ على أهليتها لاستضافة مباريات البطولة.

وسيبدأ الاتحاد الإيطالي الآن مراجعة ملفات المدن المرشحة، قبل إعداد القائمة النهائية التي سترسل إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بحلول الموعد النهائي المحدد في الأول من أكتوبر.

ومنح يويفا حق الاستضافة المشتركة لبطولة يورو 2032، إلى إيطاليا وتركيا على أن يحدد لاحقاً الملاعب والمدن التي ستستضيف مباريات البطولة في كل من البلدين.