برشلونة يستقر على التعاقد مع أوناحي لتعويض غياب دي يونغ

عاد نادي برشلونة الإسباني لمحاولة ضم لاعب الوسط المغربي الدولي عز الدين أوناحي، نجم نادي جيرونا، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما أورده برنامج "إل تشيرينغيتو" الإسباني، يدرس "البارشا" خيار التعاقد مع أوناحي، في ظل حاجة الفريق الملحة لدعم خط الوسط إثر إصابة نجمه الهولندي فرينكي دي يونغ الذي سيغيب عن الملاعب لعدة أسابيع، بعدما تعرض لإصابة قوية ⁠خلال مشاركته مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2026.

وأشار البرنامج إلى أن نجم جيرونا يثير اهتمام العديد من الأندية الأوروبية هذا الصيف، على الرغم من أنه لم يحسم بعد قراره النهائي بشأن مستقبله المهني.

ويرتبط النجم المغربي بعقد مع نادي جيرونا يمتد حتى صيف عام 2030، بينما تبلغ قيمته السوقية الحالية نحو 30 مليون يورو.

وكان أوناحي قدم مستويات استثنائية مع المنتخب المغربي خلال كأس العالم 2022، وقاد "أسود الأطلس" للوصول إلى الدور نصف النهائي قبل أن يساهم في وصولهم في دور الثمانية في مونديال 2026.

تجدر الإشارة إلى أن اللاعب المغربي كان قد ارتبط اسمه سابقاً بالانتقال إلى صفوف النادي الكتالوني بعد تألقه اللافت في مونديال2022، إلا أن تلك الصفقة لم تر النور في حينه.