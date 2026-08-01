غير وكيل أعماله.. مصطفى شوبير على أعتاب الاحتراف الأوروبي

كشفت تقارير إعلامية عن انضمام مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر إلى وكالة CAA Base لإدارة أعماله وتمثيله خلال المرحلة المقبلة.

ووفقاً لما ذكره المختص في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو عبر حسابه على منصة "إكس" فإن عدة أندية أوروبية بدأت بالفعل متابعة وضع الحارس المصري، في ظل الأداء القوي الذي قدمه على الساحة الدولية بينما ينتظر أن تلعب وكالة CAA Base دوراً في دراسة العروض المحتملة والتفاوض بشأن مستقبله.

ولفت مصطفى شوبير الأنظار بشكل لافت مع "الفراعنة" في كأس العالم 2026، خاصةً أنه تصدى لركلتي جزاء إحداهما أمام الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

وكشفت تقارير إعلامية مصرية أن مصطفى شوبير تلقى عرضاً من نادي سلافيا براغ التشيكي الذي سيشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل 2026-2027.

وأضافت التقارير أن سلافيا براغ تواصل مع الأهلي بشأن ضم شوبير لكن المقابل المادي المطروح كان ضعيفاً للغاية ولذلك تم رفض العرض مبكراً جداً.

ويرتبط شوبير بعقد مع الأهلي يمتد حتى يونيو 2027، إلا أن مستقبله بات محل اهتمام عدد من الأندية، بعد المستويات المميزة التي قدمها مع منتخب مصر في كأس العالم 2026.