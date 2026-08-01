تقارير: محمد صلاح يقترب من طرابزون سبور التركي

كشفت تقارير صحافية اقتراب النجم الدولي المصري محمد صلاح من الانضمام إلى نادي طرابزون سبور التركي بعد توقف المفاوضات مع بشكتاش.

وقال الصحفي سانتي أونا إن نادي طرابزون سبور التركي بات قريباً للغاية من خطف صفقة التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح. وأفاد بأن النادي التركي اقترب من التوصل إلى اتفاق نهائي مع اللاعب بعد دخوله في مفاوضات متقدمة مع وكيله، رامي عباس.

وكشف الصحفي التركي ياغيز سابونغوأوغلو، إن العرض المقدم من نادي طرابزون التركي هو عقد لمدة عامين مع وجود راتب 17 مليون يورو.

يذكر أن محمد صلاح أنهى مشواره مع ليفربول بنهاية الموسم الماضي، بعد رحلة استمرت تسعة مواسم حقق خلالها العديد من الألقاب والإنجازات الفردية والجماعية.