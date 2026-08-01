(يويفا): القيادة الحالية لفيفا فقدت ثقة عائلة كرة القدم

رحب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، اليوم السبت، بقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالتخلي عن خططه ⁠لبيع حصة في كأس العالم، وقال إنه سيعمل مع ‌الشركاء والأطراف المعنية لضمان عدم التسرع ‌في اتخاذ مثل هذه الخطوات ‌دون تشاور ‌في المستقبل.

وقال ‌الاتحاد في بيان: "القيادة الحالية للفيفا فقدت ثقة الاتحاد الأوروبي وثقة العديد من الأعضاء الآخرين في عائلة كرة القدم".

وأضاف: "في الأيام والأسابيع المقبلة، سيعمل اليويفا مع الاتحادات الأعضاء التابعة له وبتعاون وثيق مع الاتحادات القارية الأخرى للتفكير في كيفية حدوث ذلك ووضع خطة لضمان عدم تكراره".