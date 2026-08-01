(يويفا): القيادة الحالية لفيفا فقدت ثقة عائلة كرة القدم
رحب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، اليوم السبت، بقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالتخلي عن خططه لبيع حصة في كأس العالم، وقال إنه سيعمل مع الشركاء والأطراف المعنية لضمان عدم التسرع في اتخاذ مثل هذه الخطوات دون تشاور في المستقبل.
وقال الاتحاد في بيان: "القيادة الحالية للفيفا فقدت ثقة الاتحاد الأوروبي وثقة العديد من الأعضاء الآخرين في عائلة كرة القدم".
وأضاف: "في الأيام والأسابيع المقبلة، سيعمل اليويفا مع الاتحادات الأعضاء التابعة له وبتعاون وثيق مع الاتحادات القارية الأخرى للتفكير في كيفية حدوث ذلك ووضع خطة لضمان عدم تكراره".
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