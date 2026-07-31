بعد غياب 20 شهراً.. انتهاء عقوبة الإيقاف على الأوكراني مودريك

انتهت عقوبة الإيقاف المفروضة على الأوكراني ميخايلو مودريك جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي بأثر فوري ليصبح اللاعب مؤهلاً للعودة إلى المنافسات والانضمام إلى معسكر فريقه استعداداً للموسم الجديد، بعد غياب استمر قرابة 20 شهراً.

وكان مودريك تعرض لعقوبة الإيقاف لمدة أربع سنوات عقب اتهامه من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بانتهاك لوائح مكافحة المنشطات، بعد ثبوت وجود مادة الميلدونيوم المحظورة في إحدى العينات التي خضع لها خارج المنافسات.

وتعود آخر مشاركة رسمية للاعب بقميص تشيلسي إلى نوفمبر 2024 عندما شارك أمام هايدنهايم الألماني في دوري المؤتمر الأوروبي وسجل هدفاً في فوز فريقه بهدفين دون رد، قبل أن تبدأ أزمة المنشطات التي أبعدته عن الملاعب.

وأكدت مصادر داخل نادي تشيلسي لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن مودريك سينضم إلى زملائه خلال الجولة التحضيرية للموسم الجديد، ومن المتوقع أن يلتحق ببعثة الفريق في هونج كونج عقب انتهاء المرحلة الحالية من المعسكر في مدينة سيدني الأسترالية.

وجاءت إنهاء القضية بعد التوصل إلى اتفاق بين الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم واللاعب بموافقة وكالة مكافحة المنشطات العالمية وذلك في ضوء التعديلات التي طرأت على المعايير العلمية الخاصة بالإبلاغ عن نتائج تحاليل مادة الميلدونيوم.

واعتبرت هذه التسوية تطوراً مهماً، بعدما أظهرت المعايير الجديدة أن العينة التي قدمها مودريك لو تم تحليلها وفق القواعد الحالية، لما كانت ستعتبر إيجابية وبالتالي لما وجهت إليه أي مخالفة للوائح مكافحة المنشطات.

وأعرب مودريك عن سعادته بإنهاء القضية من خلال رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" قال فيها: "بعد معركة طويلة، تم إلغاء عقوبة الإيقاف التي كانت مفروضة علي وأصبحت حراً في استئناف مسيرتي الكروية بشكل فوري".

وأضاف: "أشعر بالامتنان لأن هذه القضية وصلت إلى نهايتها، وتمت تبرئتي للعودة إلى كرة القدم، لقد كانت هذه أصعب فترة في مسيرتي الرياضية".

وشدد اللاعب الأوكراني على أنه لم يتناول أي مادة محظورة عن قصد، قائلاً: "كما أكدت منذ بداية هذه القضية لم أتناول أي مادة محظورة عن علم أو عمد، كان التزامي دائماً بالمنافسة الشريفة وتمثيل ناديي ومنتخب بلادي باحترافية ونزاهة".

كما وجه الشكر إلى أفراد أسرته وأصدقائه وإدارة نادي تشيلسي وزملائه والجماهير، إضافة إلى الفريق القانوني الذي تولى الدفاع عنه طوال القضية.

واختتم رسالته قائلاً: "تركيزي الآن ينصب على العودة إلى كرة القدم، والعمل بكل جد من أجل استعادة مستواي وتقديم الإضافة داخل الملعب أشكر كل من واصل دعمي والإيمان بي، وأتطلع إلى بداية فصل جديد في مسيرتي".

بدوره، أصدر نادي تشيلسي بياناً رسمياً رحب فيه بإنهاء إجراءات القضية، قائلاً: "نرحب بالإعلان الصادر عن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بشأن إنهاء إجراءات مكافحة المنشطات الخاصة بميخايلو مودريك".