استقالة كبير مستشاري إنفانتينو احتجاجاً ​على «بيع كأس العالم»

استقال كارلوس كورديرو كبير مستشاري رئيس ​الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني إنفانتينو، من منصبه أمس بأثر ‌فوري، احتجاجاً ​على مقترح بيع حصة في كأس العالم، ووصف الخطة بأنها «صفقة سيئة لكرة القدم».

وأعلن كورديرو، وهو مصرفي سابق ونائب رئيس الاتحاد الأميركي لكرة القدم السابق، والذي اختير بعناية للمساعدة في تنمية اللعبة عالمياً لمصلحة «الفيفا»، استقالته الفورية، قائلاً إنه لا يمكنه «الوقوف مكتوف الأيدي بينما ينظر (الفيفا) في بيع حصة بكأس ⁠العالم».

واقترح «الفيفا» إنشاء شركة تابعة بقيمة 20 مليار دولار، تحمل اسم (فيفا فورورد إنتربرايز)، لإدارة كأس العالم وفعالياتها الأخرى، وعرض حصة تصل إلى 20% على مستثمرين من القطاع الخاص.

وقال كورديرو في بيان: «لأكون واضحاً، لم أشارك ‌في هذا الاقتراح، وأعارضه بشكل قاطع.. إنها صفقة سيئة للاتحادات الأعضاء في (الفيفا)، وصفقة سيئة لكرة القدم ولمستقبل هذه الرياضة على المدى الطويل». وتساءل كورديرو عن سبب ‌تفكير «الفيفا» في جمع 4.2 مليارات دولار ببيع ‌جزء من «أكثر أصوله قيمة»، في الوقت الذي تمتلك فيه المنظمة احتياطات تقدر ‌بمليارات الدولارات، وليس عليها أي ديون.