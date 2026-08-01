«ظروف شخصية» تؤجّل انتقال فوزينيا إلى كولو كولو

أرجأ فوزينيا حارس المرمى الذي لعب دوراً رئيساً في المشوار الخيالي لمنتخب الرأس الأخضر خلال كأس العالم 2026 لكرة القدم، وصوله إلى تشيلي للتوقيع مع كولو كولو بسبب «ظروف شخصية»، وفقاً لما قاله المدير الرياضي للنادي.

وأعلن رئيس كولو كولو أنيبال موسا، التعاقد مع الحارس البالغ 40 عاماً يوم الجمعة الماضي، قبل تأكيده لاحقاً أن اللاعب سيصل إلى تشيلي أول من أمس.

وأثار التأخير تكهنات في الصحافة المحلية، إذ أفادت بعض التقارير بأن فوزينيا يجري محادثات أيضاً مع نادي نهضة بركان المغربي.

وقال المدير الرياضي لكولو كولو للصحافيين خايمي بيسارو: «طُلِب منح فترة إضافية لمعالجة بعض الأمور الشخصية.. وسنحصل بالتأكيد قريباً على أخبار بشأن موعد سفره».

وأوضح بيسارو أن إجراءات الهجرة كانت أيضاً من بين أسباب التأخير، وأن النادي وافق على طلبات فوزينيا: «للسماح له بتسوية أموره الخاصة».

وبرز فوزينيا في كأس العالم بتصديات بطولية، أبرزها في التعادل السلبي أمام إسبانيا التي تُوجت لاحقاً باللقب.