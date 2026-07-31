ترامب: لم أتحدث مع رئيس (فيفا) عن خطة بيع حصص في كأس العالم

نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب علمه بخطة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لبيع جزء من الحقوق التجارية لكأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص.

وأكد ترامب أنه لم يتحدث مع رئيس (فيفا)، جياني إنفانتينو، بشأن عرض الاتحاد حصصاً للمستثمرين الخارجيين، مؤكداً: "لم أتحدث مطلقاً معه بشأن هذا الأمر".

وبحسب الفيفا، كان من المتوقع أن تقود مجموعة المستثمرين المقترحة شركة أسسها جوشوا كوشنر، شقيق جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي.

ويأتي الجدل في ظل العلاقة الوثيقة التي جمعت ترامب بإنفانتينو خلال السنوات الأخيرة، والتي ظهرت في أكثر من مناسبة علنية.