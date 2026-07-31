رحيل أسطورة ميلان والكرة الإيطالية فرانكو باريزي

أعلن نادي ميلان الإيطالي، وفاة قائده التاريخي وأحد أبرز رموزه، فرانكو باريزي، عن عمر ناهز 66 عاماً، لينتهي عمر أحد أعظم المدافعين في تاريخ كرة القدم، بعدما ارتبط اسمه بالنادي الإيطالي لعقود طويلة لاعباً وقائداً ثم مسؤولاً إدارياً.

وأعرب ميلان عن حزنه لرحيل باريزي في بيان رسمي نشره عبر حساباته، مؤكداً أن اسمه سيظل جزءاً أصيلاً من تاريخ وهوية النادي، وأن قيمه الرياضية والإنسانية ستبقى راسخة داخل "الروسونيري"، مشيراً إلى أن القميص رقم 6 سيظل رمزاً خالداً لما قدمه أسطورة الدفاع الإيطالي.

وولد فرانكو باريزي في إقليم لومبارديا في مايو 1960، وانضم إلى قطاع الناشئين في ميلان عام 1974، قبل تصعيده إلى الفريق الأول عام 1978 وهو لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره.

وسرعان ما فرض باريزي نفسه ضمن التشكيل الأساسي، قبل أن يحمل شارة قيادة الفريق في سن الثانية والعشرين، ليقود واحدة من أنجح الفترات في تاريخ النادي.

وخاض باريزي أكثر من 700 مباراة بقميص ميلان، وهو ثاني أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ النادي بعد باولو مالديني، كما قاد الفريق للتتويج بـ 6 ألقاب في الدوري الإيطالي و3 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب عدد من البطولات القارية والمحلية الأخرى، قبل اعتزاله عام 1997، ليقرر النادي حجب القميص رقم 6 تكريماً لمسيرته.

وشكل باريزي مع باولو مالديني وماورو تاسوتي وأليساندرو كوستاكورتا أحد أقوى الخطوط الدفاعية التي عرفتها الكرة الأوروبية.

كما دافع عن ألوان منتخب إيطاليا في 81 مباراة دولية، وكان ضمن قائمة المنتخب المتوج بلقب كأس العالم 1982، قبل أن يقود "الآتزوري" إلى نهائي مونديال 1994 الذي خسره أمام البرازيل بركلات الترجيح.