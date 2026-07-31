"صفقة سيئة لكرة القدم".. استقالة كبير مستشاري إنفانتينو

استقال كارلوس كورديرو كبير مستشاري رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني إنفانتينو من منصبه اليوم الجمعة بأثر فوري، احتجاجا على مقترح بيع ​حصة في كأس العالم، ووصف الخطة بأنها "صفقة سيئة لكرة القدم".

وأعلن كورديرو، وهو مصرفي ‌سابق ونائب رئيس الاتحاد الأمريكي لكرة القدم السابق، والذي اختير بعناية للمساعدة في تنمية اللعبة عالميا لصالح الفيفا، استقالته الفورية، قائلا إنه لا يمكنه "الوقوف مكتوف الأيدي بينما ينظر الفيفا في بيع حصة في كأس العالم".