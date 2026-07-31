"كونكاكاف" يرفض خطة "فيفا" بيع حصص في كأس العالم

رفض اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف) خطة رئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) جياني إنفانتينو، التي تقضي ببيع حصص في بطولة كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص، لتنضم بذلك إلى الأصوات المعارضة للمشروع المثير للجدل.

وأكد الاتحاد في بيان أن مستقبل كرة القدم - وأهم أصولها - يجب أن يبقى في أيدي أسرة كرة القدم.

وقال: "اتحاد كونكاكاف هو اتحاد يجمعه حب كرة القدم، حيث تأتي كرة القدم في المقام الأول. وانطلاقاً من هذه الفلسفة، بنينا على مدى السنوات العشر الماضية، من الصفر، منظمة قائمة على خدمة المجتمع، والحوكمة الشفافة، والإدارة الرشيدة لكرة القدم على المدى الطويل".

وأضاف "لقد أظهر التاريخ لفيفا وعائلة كرة القدم ما يحدث عندما يغفل القائمون على اللعبة عن هذه القيم".

وأوضح: "عقد اتحاد كونكاكاف اليوم اجتماعاً لرؤساء الاتحادات الأعضاء الـ 41، إلى جانب رئيس الاتحاد وأعضاء مجلسه وأعضاء مجلس فيفا، لمناقشة مقترح أعده رئيس الفيفا وقدمه لإنشاء شركة (فيفا فوروارد إنتربرايز) وبيع حصص في كأس العالم للمستثمرين من القطاع الخاص".

وتابع: "خلال الاجتماع، أعرب الأعضاء عن قلقهم البالغ إزاء غياب الإجراءات القانونية الواجبة في المقترح، والمهلة القصيرة المصطنعة المفروضة، وعدم وجود أي مراجعة أو موافقة من هيئات إدارة الفيفا المختصة. إضافةً إلى ذلك، تم التساؤل عن جدوى استثمار رأس المال الخاص لتمويل برامج فيفا فورورد الجديدة والقائمة، في أعقاب النسخة الأكثر ربحيةً من كأس العالم في التاريخ".

وكشف "أكدت المناقشة على ضرورة تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة، لهذه الأسباب، قام كونكاكاف واتحاداته الأعضاء الـ41 برفض المقترح".

كما قرر كونكاكاف وفقا لبيانه "تكليف أعضاء مجلس فيفا التابعين له بالتواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم لتحديد كيفية استخدام الاحتياطيات الضخمة الحالية لفيفا لزيادة تمويل برنامج (فيفا فوروارد) لتطوير كرة القدم في منطقتنا".

وأضاف "تم تكليف أعضاء مجلس فيفا التابعين لكونكاكاف أيضاً بتوجيه رئيس فيفا لضمان اتباع أي مسألة لإجراءات الحوكمة الرشيدة عبر الموظفين ومجلس فيفا، وفقا لنظام فيفا الأساسي".