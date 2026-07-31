الإصابة تُبعد أسينسيو عن ريال مدريد

يغيب مدافع ريال مدريد، راوول أسينسيو، عن بداية الموسم الجديد من الدوري الإسباني لكرة القدم، بسبب إصابة في الفخذ، وفق ما أعلن وصيف بطل الموسم الماضي، أمس.

وأكد النادي، في بيان، أن الفحوص الطبية كشفت عن إصابة في العضلة المستقيمة الفخذية بالساق اليمنى، مشيراً إلى أن موعد عودته سيتحدد وفق تطور حالته واستجابته للعلاج.

وجاء في البيان: «تم تشخيص الحالة بإصابة في العضلة المستقيمة الفخذية للساق اليمنى، وحالته قيد المتابعة».

ووفقاً لتقارير صحافية، فإن قلب الدفاع البالغ من العمر 23 عاماً سيغيب ما بين أربعة وستة أسابيع.