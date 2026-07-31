الاتحاد الآسيوي يهاجم «فيفا» لعدم التشاور في خطة استثمار كأس العالم

هاجم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أمس، الاتحاد الدولي (الفيفا)، لعدم التشاور معه بشأن خطته لإشراك مستثمرين من القطاع الخاص في كأس العالم.

وفي رسالة شديدة اللهجة إلى الاتحادات الوطنية الأعضاء، البالغ عددها 47 اتحاداً، حذّر الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي، من أن المقترح لن يكتب له النجاح من دون دعم جميع الاتحادات القارية، في إشارة ⁠إلى المعارضة القوية التي تبديها أوروبا تجاه الخطة.

وكتب الشيخ سلمان: «يلاحظ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بقلق بالغ وخيبة أمل شديدة أن (فيفا) لم يتشاور معه على أي مستوى قبل إعلان هذا المقترح، كما أنه لم يتلقَ أي تحليل تفصيلي للجوانب الإدارية أو المالية أو القانونية للمقترح أو لتداعياته المحتملة، وهو أمر غير مقبول تماماً».

وأضاف: «يشعر الاتحاد الآسيوي بقلق عميق من أن الإجراءات الأُحادية ‌التي يتخذها الفيفا تبدو كأنها تقوض الأسس ذاتها لكرة القدم القارية، القائمة على التضامن والتعاون والشفافية»، وتزيد هذه الانتقادات الضغوط على رئيس «الفيفا»، جياني إنفانتينو، صاحب الخطة المثيرة للجدل التي تقضي بإنشاء كيان جديد تابع له بقيمة 20 مليار دولار لإدارة كأس العالم وغيرها من البطولات ‌التابعة لـ«فيفا»، مع طرح حصص أقلية أمام مستثمرين خارجيين، وفوجئت الاتحادات القارية والوطنية بالمقترح عند إعلانه، بينما قوبل برفض قاطع من الاتحاد الأوروبي (يويفا).

كما انتقد اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) «الفيفا»، هذا الأسبوع، بسبب غياب التشاور ‌المسبق بشأن الخطة، وكان إنفانتينو عرض على الاتحادات ‌الأعضاء الـ211 في «الفيفا» الحصول على 40 مليون دولار لكل اتحاد في حال الموافقة على المقترح بحلول 19 سبتمبر المقبل، ضمن حزمة تمويلية بقيمة 10 مليارات دولار تصبح متاحة اعتباراً من ​الأول من يناير ‌2027، أما في حال رفض المقترح، فستعود ​الحزمة إلى مستواها السابق البالغ 2.7 مليار دولار، أي ما ⁠يعادل نحو 10 ملايين دولار لكل اتحاد عضو.

وقال الشيخ سلمان إن الاتحاد الآسيوي فوجئ بضيق المهلة الزمنية المخصصة لدراسة المقترح، مؤكداً أن «مثل هذه القرارات لا ينبغي أبداً التسرّع في اتخاذها»، وأن الاتحاد سيتواصل مباشرة مع «الفيفا» للحصول على مزيد من الإيضاحات.