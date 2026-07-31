ميسي يعود إلى تدريبات إنتر ميامي

عاد النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، أول من أمس، إلى تمارين فريقه إنتر ميامي الأميركي، بعد 10 أيام من خسارة نهائي كأس العالم مع الأرجنتين أمام إسبانيا.

وظهر ميسي وهو يدخل ملعب التمارين إلى جانب زميله في إنتر ميامي، الأوروغوياني لويس سواريز، وذلك في مقطع فيديو نشره النادي على وسائل التواصل الاجتماعي.

ومنذ الهزيمة أمام إسبانيا 0-1 في النهائي، الذي أقيم، يوم 19 يوليو الجاري في نيوجيرسي، أمضى ميسي وقتاً مع عائلته في مسقط رأسه روساريو، وكتب ميسي على وسائل التواصل في اليوم التالي للنهائي: «الألم شديد للغاية، ومن الصعب أن يندمل هذا الجرح، لكنني أحتفظ أيضاً بكل الجوانب الإيجابية».

ولم يوضح ميسي، حتى الآن، ما إذا كان سيواصل اللعب مع المنتخب الأرجنتيني.