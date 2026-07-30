الاتحاد الإسباني يحقق في تقديم برشلونة عرضاً للتعاقد مع جوليان ألفاريز

قرر الاتحاد الإسباني فتح تحقيق في تقديم نادي برشلونة عرضاً للتعاقد مع الأرجنتيني جوليان ألفاريز بناء على شكوى قدمها نادي أتلتيكو مدريد في 30 يونيو الماضي.

وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن أتلتيكو مدريد تقدم بشكوى ضد برشلونة قال فيها إن النادي الكاتالوني خاطبه محاولاً التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني الدولي في وقت خارج فترة الانتقالات المسموح بها، حيث يمتد عقد ألفاريز (26 عاماً) حتى نهاية يونيو 2030.

وكان الرئيس التنفيذي لأتلتيكو مدريد خيل مارين، قد حذر قبل عدة أسابيع من لجوء ناديه للجهات المختصة للدفاع عنه، وتعد تلك الشكوى نتيجة مباشرة لتصريحات مارين، وبعد شهر من الواقعة أبلغ الاتحاد الإسباني الطرفين بفتح التحقيق.

وسيكون على كل من برشلونة وأتلتيكو مدريد تقديم روايتهما للأحداث، وذلك قبل أن تقوم الجهات المختصة بالتحقيق واتخاذ القرار النهائي.

ورغم ذلك لا يزال ألفاريز على رأس أولويات برشلونة لتعزيز خط هجومه، كما لم يخف رئيس النادي، خوان لابورتا، حقيقة تقديم ناديه عرضاً لأتلتيكو مدريد في 13 يوليو الماضي.

ويبدو موقف أتلتيكو مدريد واضحاً للغاية وهو رفض بيع مهاجمه الذي أبدى خلال مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم، رغبته في الرحيل والبحث عن تحد جديد بعيداً عن (واندا ميتروبوليتانو).

وركزت صحيفة "ماركا" على العقوبات التي قد يواجهها برشلونة واللاعب الأرجنتيني، وذلك من خلال المادة 93 من لائحة الانضباط بالاتحاد الإسباني والتي يتم من خلالها اتخاذ القرارات.

وبالإضافة إلى العقوبات المالية، قد يواجه المتسببون في ذلك عقوبات مثل الإيقاف لشهر أو شهرين أو أربع مباريات على الأقل سواء للمديرين أو للاعبين، وفي حال إيقاف لاعب بسبب مخالفته للوائح سيكون النادي قادرا على تعويضه.

ولن يقلل إيقاف اللاعب من موقف أتلتيكو مدريد المطالب بمعاقبة المتسببين في ذلك الموقف، وهو ما حدث خلال الشهور الماضية حتى أن النادي رفع شكواه للاتحاد الإسباني والاتحاد الدولي (فيفا).

وبالنسبة لبرشلونة، أوضحت "ماركا" أن العقوبات قد تشمل إغلاقاً كلياً أو جزئياً لمرافق النادي لمدة تصل إلى ثلاث مباريات أو شهرين، أو خصم ثلاث نقاط من رصيده في الموسم، وقد يؤدي ذلك إلى منعه أيضاً من تسجيل اللاعبين خلال فترة انتقالات واحدة أو أكثر.