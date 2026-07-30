أنشيلوتي يعترف بأخطاء المونديال ويعلن تغييرات في تشكيلة البرازيل

اعترف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب منتخب البرازيل، بارتكابه أخطاء خلال مشوار الفريق في كأس العالم، مؤكداً أن الخروج من البطولة فرض مراجعة فنية شاملة، ستقود إلى تغييرات واسعة في تشكيلة المنتخب خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أنشيلوتي عقب عودته إلى ريو دي جانيرو استعداداً للإعلان عن قائمة المنتخب في سبتمبر المقبل، أن مرارة الخروج من كأس العالم لا تزال حاضرة، مشيراً إلى أن المونديال مثل نهاية حقبة نجوم مثل: نيمار، ودانيلو، وكاسيميرو، مع الإبقاء على بعض أصحاب الخبرة، مثل ماركينيوس، إلى جانب البحث عن حراس مرمى جدد.

وأضاف أن الهدف ليس تغيير جميع عناصر القائمة، وإنما تحقيق توازن بين الخبرة والشباب، بما يسمح ببناء منتخب قادر على المنافسة خلال السنوات المقبلة.

وكشف أنشيلوتي أن أكبر أخطائه في مواجهة النرويج كان تغيير شكل الفريق بعد استراحة شرب المياه في الشوط الثاني، معتبراً أن هذا القرار أفقد المنتخب السيطرة على مجريات المباراة.

وأشار إلى أنه دفع بنيمار سعياً لاستعادة السيطرة الهجومية ورفع الجودة في الثلث الأخير، إلا أن النتيجة لم تخدم خياراته الفنية، مؤكداً أن مباريات خروج المغلوب تفرض على المدرب اتخاذ قرارات قد تصيب أحياناً وتخطئ أحياناً أخرى.

وشدد المدير الفني على أن المرحلة المقبلة ستمنح الفرصة لعدد أكبر من اللاعبين الشباب، من خلال المباريات الودية، لمتابعة تطورهم واختيار العناصر القادرة على تمثيل المنتخب مستقبلاً، مع التركيز على أسماء واعدة مثل إندريك، وإستيفاو، ورايان، وفيتور ريس، إلى جانب البحث عن حراس مرمى جدد استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

وأكد أن الهدف الأول للمشروع الجديد سيكون المنافسة بقوة على لقب كوبا أمريكا 2028، قبل التفكير في كأس العالم 2030.