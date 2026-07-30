بعد 114 عاماً من التاريخ.. إعلان إفلاس وتصفية نادي بريشيا الإيطالي

أصدرت محكمة إيطالية حكماً قضائياً رسمياً بتصفية نادي بريشيا العريق، الذي نافس في البطولات المحلية لأكثر من قرن.

وذكرت صحيفة "لا غازيتا ديللو سبورت" الإيطالية أن محكمة بريشيا أصدرت حكماً بالتصفية القضائية لنادي بريشيا، موضحة أن الحكم القضائي صدر في يوم احتفال مالكه ورئيسه ماسيمو تشيلينو بعيد ميلاده السبعين، لتُطوى بذلك مسيرة النادي التاريخية التي امتدت لـ 114 عاماً بين الدوري الإيطالي (سيريا إيه)، والدرجة الثانية (سيريا بي)، ضم خلالها نجوماً أبرزهم الثلاثي الإيطالي روبرتو باجيو وأندريا بيرلو وتونالي، بالإضافة إلى الإسباني بيب غوارديولا.

وجاء القرار القضائي إثر رفض المحكمة طلباً لتسوية ديون وقائية تتسّع لفترة سماح أو ما تُعرف بالتسوية الوقائية بمجال الإعسار، والذي تقدّمت به إدارة النادي عقب استبعاد الفريق رسمياً من المشاركة في البطولات الاحترافية لعجزه عن الوفاء بالالتزامات والمهل المالية المقررة.

وبحسب الصحيفة ذاتها، فقد بلغ حجم ديون بريشيا نحو 20 مليون يورو، إذ لم تكفِ إعادة تفعيل رقم القيد الصادر في 30 يونيو ولا حتى بيع ساندرو تونالي من نيوكاسل يونايتد إلى توتنهام هوتسبير، الذي كان من الممكن أن يدر على النادي نحو 6 ملايين يورو كحقوق تطوير، لسداد المبلغ.

ويُعد تونالي من خريجي أكاديمية بريشيا وصولا إلى الفريق الأول عام 2018، وبعد عامين بيع إلى ميلان ثم نيوكاسل يونايتد وصولا إلى توتنهام هوتسبير في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ولن يكون ممكناً بعد الآن تحصيل أموال "حق التطوير" الناتجة عن صفقة بيع تونالي من "المكبايس" إلى "السبيرز"، حيث ستذهب إلى صندوق تابع للاتحاد الإيطالي لكرة القدم.

وقبل أسبوعين كان بريشيا قد سجّل من أجل المشاركة في بطولة للمقاطعات تحت 16 عاما، لكن المحكمة رفضت ذلك.

وبدأ العد التنازلي لبريشيا بالتسارع قبل عام ونصف عندما ظهرت مخالفات تتعلق بدفع الرواتب والاشتراكات، وأسفرت التحقيقات عن فرض عقوبات رياضية شملت خصم 8 نقاط تلاها هبوط زاد من تفاقم الوضع الاقتصادي الحساس للنادي.

وعقب ذلك أخفق النادي في التسجيل بالدرجة الثالثة (سيريا سي) وفقد رخصته الاتحادية، ليتم إغلاق أي باب أمام احتمالات بقائه ضمن منظومة كرة القدم الاحترافية في إيطاليا.

ولم تنجح محاولات إعادة هيكلة الديون التي قادها تشيلينو ولا التسويات المقترحة مع الدائنين في إقناع المحكمة، ليصل القضاة إلى نتيجة مفادها أن الحلول المعروضة غير كافية لضمان استمرارية النادي، فصدر قرار إنهائه.