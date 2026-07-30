رسالة شديدة اللهجة.. الاتحاد الآسيوي يوبخ "فيفا" لغياب التشاور في خطة "بيع كأس العالم"

هاجم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الخميس الاتحاد الدولي (الفيفا) لعدم التشاور معه بشأن خطته لإشراك مستثمرين من القطاع الخاص في كأس العالم في قضية عُرفت عالمياً بـ"خطة بيع المونديال"، مطالبا بمنح الاتحادات مزيدا من الوقت لدراسة المقترح، في انتكاسة جديدة لمساعي الهيئة الدولية لاعتماده.

وفي رسالة شديدة اللهجة إلى الاتحادات الوطنية الأعضاء البالغ عددها 47 اتحادا، حذر رئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة من أن المقترح لن يكتب له النجاح من دون دعم جميع الاتحادات القارية، في إشارة ⁠إلى المعارضة القوية التي تبديها أوروبا تجاه الخطة. وكتب الشيخ سلمان: "يلاحظ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بقلق بالغ وخيبة أمل شديدة أن الفيفا لم يتشاور معه على أي مستوى قبل الإعلان عن هذا المقترح، كما أنه لم يتلق أي تحليل تفصيلي للجوانب الإدارية أو المالية أو القانونية للمقترح أو لتداعياته المحتملة، وهو أمر غير مقبول تماما".

وأضاف "يشعر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بقلق عميق من أن الإجراءات الأحادية ‌التي يتخذها الفيفا تبدو وكأنها تقوض الأسس ذاتها لكرة القدم القارية، القائمة على التضامن والتعاون والشفافية".

وتزيد هذه الانتقادات الصريحة الضغوط على رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، صاحب الخطة المثيرة للجدل التي تقضي بإنشاء كيان جديد تابع له بقيمة 20 مليار دولار لإدارة كأس العالم وغيرها من البطولات ‌التابعة للفيفا، مع طرح حصص أقلية أمام مستثمرين خارجيين. وفوجئت الاتحادات القارية والوطنية بالمقترح عند الإعلان ‌عنه، فيما قوبل برفض قاطع من الاتحاد الأوروبي (اليويفا).

كما انتقد اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) الفيفا هذا الأسبوع بسبب غياب التشاور ‌المسبق بشأن الخطة. وكان إنفانتينو قد عرض على الاتحادات ‌الأعضاء 211 في الفيفا الحصول على 40 مليون دولار لكل اتحاد في حال الموافقة على المقترح بحلول 19 سبتمبر أيلول، ضمن حزمة تمويلية بقيمة 10 مليارات دولار تصبح متاحة اعتبارا من ​الأول من يناير كانون الثاني ‌2027. أما في حال رفض المقترح، فستعود ​الحزمة إلى مستواها السابق البالغ 2.7 مليار دولار، أي ما ⁠يعادل نحو 10 ملايين دولار لكل اتحاد عضو. وقال الشيخ سلمان إن الاتحاد الآسيوي فوجئ بضيق المهلة الزمنية المخصصة لدراسة المقترح، مؤكدا أن "مثل هذه القرارات لا ينبغي أبدا التسرع في اتخاذها"، وأن الاتحاد سيتواصل مباشرة مع الفيفا للحصول على مزيد من الإيضاحات. وكتب "يؤمن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ​إيمانا راسخا بضرورة إتاحة الوقت الكافي ⁠لإجراء تقييم شامل، بما في ⁠ذلك استكمال إجراءات المراجعة القانونية والإدارية اللازمة". ولم يصدر أي تعليق فوري من الفيفا ردا على طلب رويترز للتعقيب على الرسالة.



انتقادات لغياب الشفافية

وقال إنفانتينو إن الفيفا يعتزم طرح المقترح على الاتحادات الأعضاء للتصويت، قبل إحالته إلى مجلسه لاتخاذ القرار النهائي. لكن الشيخ سلمان شدد على ⁠أن المقترح يحتاج إلى دعم الاتحادات القارية الست كافة. وكتب "لن تنجح مثل هذه المبادرة من دون دعم جميع الاتحادات القارية، وهو ما لا يتوافر حاليا". ومن المقرر أن تجتمع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي (الكاف) الأسبوع المقبل لدراسة المقترح، بينما أعلن اتحاد الأوقيانوس لكرة القدم، أصغر الاتحادات القارية ويضم 11 عضوا أنه سيناقشه خلال اجتماع الشهر المقبل. ولم يصدر حتى الآن أي موقف علني من اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول). كما انضمت هيئات تمثل اللاعبين إلى معارضي الخطة، إذ حذر الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين (فيفبرو) من أن المقترح قد يعيد ‌تشكيل الحوافز التي تقوم عليها البطولات التي يتنافس فيها اللاعبون ويبنون مسيراتهم الاحترافية بصورة يصعب التراجع عنها. وانضم اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين الأسترالي إلى هذه الانتقادات اليوم الخميس، معتبرا ​أن الفيفا يمارس ضغوطا على الاتحادات الأعضاء لتمرير المقترح، في تجاهل للاعبين والمشجعين الذين يصنعون القيمة الحقيقية لهذه البطولات. وقال الاتحاد في بيان "نشعر بقلق بالغ إزاء الافتقار إلى الشفافية المحيط بهذا المقترح، وغياب أي تشاور جاد مع الأطراف التي تولد القيمة التي تسعى الفيفا إلى استثمارها، وهم اللاعبون والمشجعون". وأضاف "في وقت تحتاج فيه كرة القدم بشدة إلى مزيد من الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة، تثير مقترحات بهذا الحجم ​تساؤلات جوهرية حول من يدير هذه اللعبة ولصالح من. ‌هذه البطولات لا ينبغي أن تكون معروضة للبيع".