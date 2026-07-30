كين يرفض برشلونة والهلال ويُفضِّل البقاء مع بايرن

ذكر تقرير إعلامي، أمس، أن نادي برشلونة، بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، والهلال السعودي، تقدما بعروض لضم هاري كين من بايرن ميونيخ.

وذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية أن قائد المنتخب الإنجليزي رفض إجراء أي محادثات، وأشار إلى أن بايرن ميونيخ مستعد لتجديد عقده لما بعد عام 2027، يذكر أن برشلونة يدربه هانسي فليك، المدير الفني السابق لبايرن ميونيخ، وانضم كين (33 عاماً) إلى بايرن في 2023 قادماً من توتنهام مقابل 100 مليون يورو (114 مليون دولار)، وسجل 146 هدفاً وصنع 31 في 147 مباراة مع بطل الدوري والكأس في ألمانيا، وكين حالياً في إجازة، بعدما قاد المنتخب الإنجليزي لاحتلال المركز الثالث في كأس العالم.