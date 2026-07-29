بعد فشل صفقة صلاح.. بشكتاش يفاوض كييزا

بدأت إدارة نادي بشكتاش التركي لكرة القدم، عملية البحث عن جناح آخر بعد تعثر مفاوضاتها مع النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول السابق، بسبب خلافات حول حقوق الصورة الخاصة باللاعب المصري.

وأشارت صحيفة "تركيا توداي" التركية، في تقرير لها إلى أن الإيطالي فيديريكو كييزا جناح فريق ليفربول وزميل صلاح السابق في "أنفيلد" دخل دائرة اهتمامات نادي بشكتاش، في ظل تكثيف النادي لمساعيه الرامية للتعاقد مع جناح أيمن.

ومن المتوقع أن يتدخل فينشينزو ايتاليانو، المدير الفني لفريق بشكتاش، بشكل شخصي للمشاركة في الجهود الرامية لجلب الجناح الإيطالي إلى تركيا.

وتشير التقارير إلى أن كييزا غير راض عن قلة وقت اللعب المتاح له مع ليفربول، وهو ما قد يفتح الباب أمام احتمالية رحيله عن النادي.

وشارك فيديريكو كييزا (28 عاماً) في 36 مباراة فقط مع ليفربول في الموسم الماضي، بإجمالي 726 دقيقة، وسجل 3 أهداف خلالها وصنع مثلها.