بعد مشاركته الأخيرة في مونديال 2026.. نيمار يُعلن اعتزاله اللعب الدولي رسمياً

أعلن النجم البرازيلي نيمار، اعتزاله اللعب الدولي، بعد مشاركته الأخيرة مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026.

ووفقاً لتصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية، قال نيمار حول مشاركته في مونديال 2030: "انتهت مغامرتي مع المنتخب الوطني، لقد صنعت التاريخ هناك، وأنا سعيد للغاية بذلك".

وأضاف النجم البرازيلي، البالغ من العمر 34 عاماً: "لقد بذلت قصارى جهدي وقاتلت دائماً من أجل القميص الأصفر، لكن أعتقد بأنني لم أعد أرغب بذلك".

يُشار إلى أن نيمار قد اختتم مسيرته مع البرازيل، كأفضل هداف في تاريخ المنتخب، برصيد 80 هدفاً في 130 مباراة دولية، و4 بطولات كأس عالم.