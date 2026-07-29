6 وديات و11 هدفاً.. حصيلة أول إعداد للجزيرة تحت قيادة كوزمين

اختتم الفريق الأول لكرة القدم في نادي الجزيرة معسكره الإعدادي الخارجي في هولندا، استعداداً للموسم الجديد 2026-2027، بعد خوض آخر مبارياته الودية مع أكاديمية ووتر الهولندية، في ختام فترة تحضيرية امتدت نحو 25 يوماً، وشهدت إقامة ست مباريات ودية مع مدارس كروية مختلفة من هولندا وبلجيكا ورومانيا.

وبدأ الجزيرة مرحلة جديدة، بقيادة المدرب الروماني أولاريو كوزمين، بتركيز كبير منذ اليوم الأول للمعسكر، حيث حرص الجهاز الفني على بناء هوية الفريق تدريجياً، ورفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، إلى جانب تطبيق الأفكار التكتيكية التي يسعى المدرب إلى اعتمادها خلال الموسم الجديد. وشكل معسكر هولندا فرصة مهمة لكوزمين للتعرف إلى إمكانات المجموعة، وتقييم مستويات اللاعبين، ومنح الوافدين الجدد فرصة للانسجام، في خطوة أولى نحو تجهيز فريق قادر على المنافسة وتحقيق أهداف النادي في موسم 2026-2027.

وأقيم معسكر «فخر أبوظبي» في منطقة فينلو الهولندية، حيث غادرت بعثة الفريق إلى هولندا مطلع يوليو، قبل أن تبدأ التدريبات الفعلية خلال الأيام الأولى من المعسكر الذي ركز الجهاز الفني خلاله على رفع الجاهزية البدنية، وتطوير الجوانب التكتيكية، ومنح الفرصة للاعبين الجدد للاندماج مع المجموعة.

وخاض الجزيرة ست مباريات ودية خلال المعسكر، محققاً ثلاثة انتصارات وتعادلين مقابل خسارة واحدة، وسجل الفريق 11 هدفاً مقابل استقبال ثلاثة أهداف فقط، ليختتم المرحلة التحضيرية بأرقام تعكس التطور التدريجي في الأداء قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

وبدأ الجزيرة مشواره الودي بمواجهة ستيوا بوخارست الروماني، في الثامن من يوليو، وانتهت المباراة بخسارة الفريق بهدف دون رد، قبل أن يحقق أول انتصاراته أمام زفوله الهولندي بنتيجة 1-0 في 11 يوليو، بهدف جاي دي جوسينز بعد صناعة من ريتشارد أكونور.

وفي ثالثة مبارياته، تعادل الجزيرة مع رويال شارلروا البلجيكي 1-1، حيث سجل عبدالله رمضان هدف الفريق، قبل أن يواصل نتائجه الإيجابية بالفوز على فيتسيه الهولندي 2-1 في مواجهة شهدت عودة الفريق من التأخر، بعدما سجل فينيسيوس هدف التعادل في الدقيقة 78، وأضاف ميلسون هدف الانتصار في الدقيقة 89. وحافظ الجزيرة على سجله دون خسارة في آخر مباراتين في المعسكر، إذ تعادل سلبياً مع سينت ترويدن البلجيكي في 25 يوليو، قبل أن يختتم الوديات بفوز كبير على أكاديمية ووتر الهولندية بنتيجة 7-0، في مباراة شهدت تألق الخط الهجومي وتنوع المسجلين، بعدما أحرز الكريمي هدفين، وأضاف كل من عمر تراوري وعلي المعمري ونيكولا ومحمد ربيع وفينيسيوس بقية الأهداف.

مؤشرات إيجابية

تمنح حصيلة المعسكر مؤشرات إيجابية للجهاز الفني قبل بداية الموسم، بعدما نجح الفريق في اختبار مستويات مختلفة من المنافسة، حيث واجه أندية من مدارس كروية متنوعة، كما استفاد من المباريات الودية في تجربة التشكيلات والخطط، ومنح دقائق لعب للاعبين كافة.

وشهدت فترة الإعداد أيضاً انضمام عدد من العناصر الجديدة إلى صفوف الفريق، من بينهم الحارس إرسين ديستانوغلو ونيرمين مويكيتش، ضمن مساعي النادي إلى تعزيز صفوفه قبل انطلاق الموسم المقبل.

وبعد نهاية المعسكر، يعود الجزيرة إلى أبوظبي لاستكمال المرحلة الأخيرة من التحضيرات، وسط تطلعات لبدء موسم 2026.